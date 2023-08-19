Следователи начали проверку после вандализма подростков на кладбище в городе Оби

Следователи начачали проверку после вандализма. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следователи начали проверку после того, как подростки-вандалы устроили бечинства на кладбище в городе Оби. Напомним, в паблике «Город Обь Онлайн» появилось видео, как подросток выливает на памятник лимонад, а другой это снимает. И все это сопровождается смехом.

Этим роликом заинтересовалась прокуратура, а теперь к делу подключатс яи следователи.

- Организована доследственная проверка, следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, - пояснили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.

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