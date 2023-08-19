«Рухнул грунт возле дома»: в Новосибирске затопило пятиэтажку на улице Плахотного

Цоколь дома окался в воде. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ЧП произошло в доме улице Плахотного, 51/1: в пятиэтажке затопило цоколь. Об этом очевидцы сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ - 54».

По словам новосибирцев, топить их начало 18 августа около 16.40 - прорвало трубу.

- Спустя пять часов начали откачивать воду, обесточили дом, - описывают ситуацию жители. - Мы до сих пор без воды.

Есть и еще одна проблема из-за потопа:

- В здании подмыло фундамент, рухнул грунт возле дома, - объясняют жильцы.

И надеются, что коммунальщики смогут как можно скорее устранить аварию.

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