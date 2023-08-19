Новый орган привезли в новосибирский храм с Филиппин

У этого органа 1500 труб. Фото: https://vk.com/concertgorkogo100

В каталическом кафедральном соборе в Новосибирске появился новой орган: сообщение об этом появилось в группе собора.

- Фирма «Диего Сера Оrganbuilders» изготовила орган на Филиппинах, - рассказали в соборе. - В июле орган установили в храме, cейчас идет процесс интонировки - его полностью завершат к концу августа.

Как объясняют в соборе, всего у этого органа 1500 труб.

- Среди них - нечасто встречающиеся горизонтальные трубы – шамады, - описывают конструкцию органа в соборе.

Кстати, новосибирцы уже смогли оценить звучание органа: в храме прошел первый концерт с его участием.

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