В Новосибирске водитель Mitsubishi Pajero сбил 12-летнюю девочку на велосипеде

ДТП произошло во дворе дома 12/1 по улице Алтайской. Фото: ГУ ГИБДД по Новосибирской области.

В субботу, 19 августа, водитель Mitsubishi Pajero сбил ребенка во дворе дома 12/1 по улице Алтайской. Об этом сообщили в ГУ ГИБДД по Новосибирской области.

- В 12.30 водитель иномарки ехал по двору дома, девочка на велосипеде ехала к нему навстречу, - рассказали в ведомстве.

Удар был такой силы, что девочка пострадала.

- Насколько серьезные у ребенка травмы, пока неясно - ее осматривают врачи, - пояснили в в ГУ ГИБДД по Новосибирской области. - На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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