Операция провалена! Пингвины Новосибирского зоопарка «осваивают» сушу

Пингвины Новосибирского зоопарка решили начать осваивать сушу, чтобы полноправно называть себя «сухопутными». Фото: кадр из видео/Анна Новикова

Пингвины Новосибирского зоопарка решили начать осваивать сушу, чтобы полноправно называть себя «сухопутными». Этот захватывающий процесс засняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

Заговорщики оставили одного сородича в бассейне «для отвода глаз», а сами отправились изучать камни и вольер. Чтобы точно не вызвать подозрений, они сначала изучили обстановку из-за куста.

А когда поняли, что их окружили люди, то применили «тактику умиления»: попозировали для папарацци, показали, куда прячут листочки и быстро ретировались к бассейну. Операция была провалена.

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