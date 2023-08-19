Тревел-блогер рассказала, как российским туристам оформить визу в Иран

Тревел-блогер Наталья Ансталь рассказала, как россиянам оформить визу в Иран. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тревел-блогер Наталья Ансталь рассказала, как россиянам оформить визу в Иран. Это можно сделать заранее в электронном виде или поставить ее после прибытия, имея на руках специальный референс-код.

— Визу российские туристы могут либо оформить заранее в электронном виде, либо получить в консульстве, также можно поставить ее по прилете, имея на руках визовую поддержку в виде референс-кода, выданного на гражданина России в МИД Ирана, — пояснила Наталья изданию NEWS.ru.

Блогер рассказала, что недельный тур на двоих в Иране обойдется в 240 тысяч рублей, включая завтраки. Несмотря на то, что государство не пользуется особой популярностью у российских туристов, население там вежливое и доброжелательное.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как вице-президенты Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Российского союза туриндустрии (РСТ) рассказали о возможностях отдыха в России. Специалисты отметили, что в межсезонье цены на отдых снижаются вдвойне.

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