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НовостиОбщество19 августа 2023 7:36

Спортивный тренер назвала опасные ошибки при выполнении планки

Чтобы сделать упражнение правильно, нужно следить за поясницей
Галина СИМОНОВА
Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина рассказала, как правильно делать планку, чтобы не получить травму.

Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина рассказала, как правильно делать планку, чтобы не получить травму.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина рассказала, как правильно делать планку, чтобы не получить травму. Специалист отметила, что главное — во время упражнений следить за положением поясницы.

— При выполнении упражнения есть очень важная и частая ошибка, когда прогибается поясница, расслабляется пресс и прогибается поясница. Это самая грубейшая ошибка, из-за которой очень часто бывают у людей проблемы со спиной. Важно вытягивать спину, шею, ни в коем случае нельзя ломать линию шеи, — пояснила Мария изданию NEWS.ru.

Тренер также добавила, что выполнять планку стоит на протяжении от 20-30 секунд до минуты, в зависимости от того, насколько человек физически подготовлен.

Ранее фитнес-тренер Станислав Милославский рассказал, какие упражнения для утренней зарядки зарядят бодростью и повысят работоспособность. По времени зарядка занимает не больше 15 минут.

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