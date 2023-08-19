По делу об арестованных полицейских и убийствах в Яркуле проведут эксгумацию

Владимир пропал через три года после Наташи, его сестра напиасла заявление на эксгумацию. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ/ отдел полиции «Усть-Таркский».

Село Яркуль на окраине Новосибирской области народ уже окрестил сибирской Кущевкой. Такое мрачное нарицательное имя привязалось после шокирующих новостей из этих мест.

Следственный комитет обвиняет местных полицейских в целом наборе преступлений.

По данным СКР, 13 лет назад в Яркуле сотрудники райотдела сбили на машине девочку - 14-летнюю Наташу Матюхину, затем увезли ее с места ДТП и добили. Одного действующего и двух экс-правоохранителей за это отправили под арест. В СИЗО попали начальник районного подразделения по делам несовершеннолетних Александр Кунц, а также бывшие оперуполномоченный Евгений Бартоломей и помощник начальника райотдела Максим Кудрявцев.

Спустя несколько дней силовики объявили, что раскрыли еще одно преступление - убийство, совершенное в 2013 году. Десять лет назад в конце зимы без вести пропал 26-летний парень Владимир Поторокин. Его нашли спустя два месяца.

- Он лежал в дубленке, а штаны оказались спущены до колен. Все трусы были в крови. На запястьях - следы от наручников. И без глаз. Я спросила: «Почему так?» Говорят: «Это птицы выклевали». А потом сказали: «От переохлаждения умер», - рассказала КП-Новосибирск сестра Владимира Оксана.

Ей также было известно, что пропал брат именно после того, как его увезли полицейские. Несмотря на то, что подозревала сотрудников, дело тогда не возбудили. Смерть Владимира осталась в категории «несчастных случаев». Теперь СКР считает, что в смерти молодого человека виновен все тот же начальник ПДН Кунц, а также начальник районного отделения уголовного розыска Алексей Бороздин. Второго недавно также отправили в СИЗО.

- Мне сказали написать заявление на эксгумацию, чтобы провести экспертизу. Я написала, - сказала КП-Новосибирск Оксана, сестра Владимира.

Вероятно, для расследования необходимы новые экспертизы. В том числе - судебно-медицинская. Когда именно состоится эксгумация, Оксане не сообщали.

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