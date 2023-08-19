В Новосибирске водитель подрался с регулировщиком на улице Станционной

Потасовка произошла на улице Станционной. Фото: «Инцидент Новосибирск»
В субботу, 19 августа, на улице Станционной произошла потасовка: там подрались водитель «Хонды» и регулировщик. Об этом очевидцы рассказали в паблике «Инцидент Новосибирск».
С их слов, водитель пытался выехать с площади Энергетиков на улицуСтанционную через проезд для маршрутного транспорта. За что его и остановил регулировщик, что водителю не понравилось.
- Он, выйдя из машины, начал избивать молодого парня, который его остановил, - описывает дальнейшие события «Инцидент Новосибирск».
Утихомирил водителя «Хонды» другой шофер, который пришел на помощь регулировщику.
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