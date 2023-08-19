«Проколол колеса, чтобы не догнал»: в Уссурийске мужчина обокрал работодателя на 7 миллионов и сбежал в Новосибирск

В Уссурийске суд вынес приговор мужчине, обокравшему своего работодателя на 7 миллионов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уссурийске суд вынес приговор мужчине, обокравшему своего работодателя на 7 миллионов. Он вынес из квартиры вещи, деньги и драгоценности, а потом сбежал в Новосибирск.

Произошел инцидент в марте 2022 года, подсудимый работал у потерпевшего помощником по дому по трудовому договору.

— Ночью, воспользовавшись тем, что хозяин дома спит, он похитил сотовые телефоны, деньги, а также, открыв сейф, похитил из него золотые изделия, принадлежащие потерпевшему, причинив ущерб на общую сумму более семи миллионов рублей, — сообщили в Уссурийском районном суде. — После этого, чтобы хозяин дома не смог сразу после пробуждения его догнать, он спрятал документы в сейфе потерпевшего и проколол колеса на его машине.

Вместе с краденым мужчина купил билет на самолет и улетел в Новосибирск, где его задержали полицейские. Похищенное имущество у него изъяли, суд признал его виновным в краже в особо крупном размере и приговорил к 5 годам колонии общего режима.

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