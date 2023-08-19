В Новосибирской области медведь разодрал лошадей на летней стоянке

Погибли несколько животных. Фото: «Инцидент Новосибирск»
ЧП произошло на летней стоянке лошадей в Венгеровском районе - это примерно в 500 километрах от Новосибирска. Там, как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск», произошло нападение медведя.
- Минувшей ночью на летнюю стоянку молодняка и лошадей нагрянул медведь. Он задрал несколько лошадей и жеребёнка, - передает слова очевидцев паблик.
В подтверждение своих слов очевидцы разместили страшные кадры: погибшие животные были сильно изодраны. Будут ли сейчас отлавливать медведя, напавшего на лошадей, пока неясно.
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