В Новосибирской области медведь разодрал лошадей на летней стоянке

Погибли несколько животных. Фото: «Инцидент Новосибирск»

ЧП произошло на летней стоянке лошадей в Венгеровском районе - это примерно в 500 километрах от Новосибирска. Там, как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск», произошло нападение медведя.

- Минувшей ночью на летнюю стоянку молодняка и лошадей нагрянул медведь. Он задрал несколько лошадей и жеребёнка, - передает слова очевидцев паблик.

В подтверждение своих слов очевидцы разместили страшные кадры: погибшие животные были сильно изодраны. Будут ли сейчас отлавливать медведя, напавшего на лошадей, пока неясно.

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