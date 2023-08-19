В Новосибирске байкер и девушка пострадали в страшной аварии

Мотоцикл врезался в борлюр. Фото: ГУ ГИБДД по Новосибирской области.
В субботу, 19 августа, страшная авария произошла у железнодорожного вокзала в Новосибирске: там в 4.40 утра врезался в бордюр мотоцикл.
- 36-летний водитель «Ямахи» ехал по Вокзальной магистрали и на перекрестке с улицей Ленина не справился с управлением, - пояснили в Главном управлении ГИБДД по Новосибирской области. - Мотоцикл врезался в ограждение.
Пострадал байкер, который вел мотоцикл, и его пассажирка - 28-летняя девушка. Их с тяжелыми травмами доставили в больницу. Во всех обстоятельствах произошедшего разбираются в ГИБДД.
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