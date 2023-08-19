В Новосибирские в выходные трамваи будут работать по сокращенному графику

Трамваям изменят расписание на два дня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирцам, которые в выходные собираются добираться до нужных остановок трамваях, нужно быть внимательными. Как сообщили в мэрии Новосибирска, 19 и 20 августа трамваи на левом берегу будут работать по сокращенному графику.

- В субботу трамваи уйдут с линии на час раньше, в 22.00, - пояснили в ведомстве. - А воскресенье начнут курсировать на два с половиной часа позже - с восьми утра.

Причина изменений графика - ремонт части трамвайного пути на улице Сибиряков-Гвардейцев: там будут укладывать новые рельсы.

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