Прокуратура начала проверку после осквернения могил подростками в Оби

Прокуратура начаа проверку после сообщения об осквернении могил Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура города Оби наачла проверку после того, как местные жители пожаловались в соцсетях на подростков, осквернивших могилы. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

На кадрах ролика, размещенного в группе «Город Обь Онлайн», видно, как один из подростков набирает в рот лимонад и выплевывает его на могилу под смех второго. Такое поведение вызвало возмущение сибиряков, в дело вмешалась прокуратура.

- Прокуратура проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - подчеркнули в ведомстве. И добавили, что также оценят работу местных коммунальщиков, отвечающих за территорию кладбища.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber