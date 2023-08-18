В Новосибирске прокуратура начала проверку после затопление квартир в доме на Никитина

В Новосибирске прокуратура начала проверку после того, как после дождя затопило квартиры в новостройке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Новосибирске прокуратура начала проверку после того, как после дождя затопило квартиры в новостройке на улице Никитина, 128.

— Предварительно установлено, что причиной происшествия явилось попадание воды под козырьки вентшахт. К устранению проблемы подключился застройщик, ведутся работы по устранению причин и последствий затопления, — сообщили в областной прокуратуре.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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