Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 августа 2023 17:33

В Новосибирске прокуратура начала проверку после затопление квартир в доме на Никитина

Вода могла попасть в квартиры из-за козырьков вентиляции
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске прокуратура начала проверку после того, как после дождя затопило квартиры в новостройке.

В Новосибирске прокуратура начала проверку после того, как после дождя затопило квартиры в новостройке.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Новосибирске прокуратура начала проверку после того, как после дождя затопило квартиры в новостройке на улице Никитина, 128.

— Предварительно установлено, что причиной происшествия явилось попадание воды под козырьки вентшахт. К устранению проблемы подключился застройщик, ведутся работы по устранению причин и последствий затопления, — сообщили в областной прокуратуре.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер