В Новосибирске откроют библиотеку с корабельной мастерской

В Новосибирске в начале сентября завершится обустройство модельной библиотеки на базе библиотеки имени А. А. Фадеева. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске в начале сентября завершится обустройство модельной библиотеки на базе библиотеки имени А. А. Фадеева. Она получила название «Библиотека на Оби». В 2022 году одноименный проект стал победителем конкурса, сообщили в правительстве региона.

Библиотека расположена в микрорайоне Затон. Авторы концепции при оформлении зданий библиотеки отталкивались именно от ее территориального расположения. Жизнь Затона тесно связана с водным транспортом, здесь много лет находилась ремонтно-эксплуатационная база речного флота, на которой трудилась значимая часть населения. На базе библиотеки будет создан «Музей боевой и трудовой славы» жителей микрорайона, оборудована «Киноточка» для просмотра фильмов.

Отмечается, что в библиотеке также будет создана мастерская по 3Д-моделированию речных судов. Средства на это планируют получить из выигранного гранта.

Также в рамках нацпроекта закупят новые книги. Предположительно, фонд увеличится более чем на три тысячи экземпляров. До модернизации он составлял 17 тысяч книг.

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