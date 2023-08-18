«Пули летели рядом с ногами в воду»: новосибирцы попали под обстрел, отправившись на рыбалку

В результате случившегося две пули повредили машину отца и сына. Фото: "АСТ-54"

Новосибирцы отправились порыбачить в район поселка Койниха Искитимского района, но закончился отдых не так, как они ожидали. Едва сибиряк с отцом успели отойти от машины, как попали под неожиданный обстрел. ЧП произошло 17 августа.

— Я поехал с отцом в Искитимский район, чтобы половить рыбки, не первый год туда ездили. Приготовившись к рыбалке и отойдя от машины на расстояние около 200 метров, мы услышали автоматные очереди и свист пуль над головой, хруст веток. До машины даже не получилось сразу добраться, так как пули пролетали рядом с ногами в воду, отец прятался под берегом, а я, подбежав к машине и дождавшись паузы между очередями, открыл дверь и зажал звуковой сигнал на руле, — написали сибиряки в паблике Вконтакте «АСТ-54».

Сами рыбаки не пострадали. Фото: "АСТ-54"

В результате случившегося две пули повредили машину отца и сына, но, к счастью, сами они не пострадали.

— Боюсь подумать, что было бы, если мы просто пришли пешком… Как итог два стекла под замену, заднее крыло пробило насквозь. То ли подача звукового сигнала, то ли какие-то мероприятия по перезарядке, вызвавшие двухминутную паузу, позволили нам выбраться из зоны поражения. Выехав, мы увидели на противоположном берегу большой белый автобус и много людей в пятнистой синей форме, а также установленные мишени. Может, они увидели, что мы уехали, и снова открыли огонь по мишеням. У ребят там как оказался, по всей видимости, полигон. При этом, нет ни ограждений, ни знаков, — добавляют сибиряки.

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