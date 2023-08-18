В Новосибирске ищут подрядчика для проверки состояния Дома Ленина

Здание, сооруженное в 1925 году на средства горожан, относится к объектам культурного наследия. Фото: ГИ ОКН НСО

В Новосибирске научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия ищет подрядчика, который проведет техническое обследование Дома Ленина на Красном проспекте, 32. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

Здание, сооруженное в 1925 году на средства горожан, относится к объектам культурного наследия. Сейчас в нем располагается Новосибирская государственная филармония.

Минимальная цена на обследование несущих и ограждающих конструкций, а также обмерные работы составила 2,8 миллиона рублей. Планируется, что подрядчик проверит кирпичную кладку на предмет ослабления и расслоения, внутренние и наружные инженерные системы, теплоизоляцию, пожарные лестницы и водосток на кровле, проконтролирует сварные швы. Работы должны быть выполнены до 15 декабря 2023 года.

Заявки от участников принимаются в срок до 4 сентября.

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