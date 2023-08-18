17 августа в Государственном концертном зале им. А. М. Каца прошла конференция Женской Ассамблеи Новосибирской области

Сотни активных женщин посетили конференцию Женской Ассамблеи Новосибирской области. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

В ходе дискуссии «Женское лидерство в лицах» участницы обсудили миссию лидерства, персональную мотивацию, женское лидерство в современном мире.

Председатель президиума Женской Ассамблеи Новосибирской области Ирина Кива рассказала, что значит в её понимании женщина и её эко-система.

- Вопрос настолько обширный - «что такое женщина». Женщина задает тренд в своей семье, или она лидер, или она жена, или она дочь, или бабушка - от этого будет зависеть атмосфера в семье. Но есть определенные догмы, которые передаются от мамы к детям. Если мама заложила в голову своей дочери теплые отношения в семье, то это будет транслироваться и дальше, передаваться лучшие качества, уверена Ирина Кива. Честно говоря, это заложено у нас на генетическом уровне, что женщина создает атмосферу в семье. И что точно есть в её эко-системе, это такие качества как теплота, доброта, любовь, понимание.

В фойе государственного концертного зала им. А. М. Каца проходили мастер-классы для участниц и гостей. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева считает, что женщина-лидер должна обладать определенными качествами.

- Мы с вами живем во времена изменений, которые выдержит не каждый человек. В этой ситуации чтобы быть успешным, нужны специфические качества. Лидер - это человек, достигающий успеха с напором, энергично, не замечая ничего вокруг, но сейчас время требует особого, бережного отношения друг к другу, к окружающему миру. Сейчас это необходимое качество. Вопросы, связаны с социальной помощью важны как никогда, а появление и зарождение новых лидеров очень актуально.

Ольга Незамаева: Лидер - это человек, достигающий успеха с напором, энергично, не замечая ничего вокруг. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Для лидера-женщины характерны качества - это умение не только концентрироваться и видеть цель, но и очень глубокая эмпатия, толерантность, слышать и слушать, понимать людей, умение заботиться о себе в разных ситуациях. Если не можешь заботиться о себе, нечего будет отдавать,- считает Ольга Незамаева.

Также начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска обратила внимание и на образовании, повышении компетенций, обучении. Это и дополнительные социальные контакты, повышение внутренней эффективности, уверенность, которые дает образование. Важно, считает Ольга Незамаева, пройти стадии воодушевления, фрустрации и дойти до уровня мастерства в любом направлении.

Яркий концерт для очаровательных женщин-лидеров. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»