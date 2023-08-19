Суббота встретит новосибирцев дождем и прохладой под +19 градусов

В субботу пройдет дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске все больше походит на осеннюю. В субботу, 19 августа, ночью похолодает до +11…+13 градусов, в пригороде — до +7…+9. Днем потеплеет до +19…+21.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня небольшой дождь, местами гроза. Южный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

В Новосибирской области ночью похолодает до +4…+9, местами будет +14. Днем же будет +16…+21, но местами еще будет держаться жара до +26. Будет переменная облачность, небольшие, в отдельных районах умеренные дожди, грозы, ночью по востоку местами небольшие дожди. А ночью и утром города и села окутает туман.

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