В программу развития Новосибирской области вошли проекты, значимые для всего региона

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По словам секретаря регионального отделения ЕР Андрея Травникова, главная задача - продолжать реализацию основных принципов стратегии сибирского лидерства и развиваться во всех направлениях социальной сферы, экономики, общественных отношений - темпами выше, чем среднероссийские.

Как считает депутат Заксобрания Федор Николаев, в принятой программе каждый житель найдет актуальную для себя информацию.

- Есть проекты, которые имеют значение для всего региона - «Академгородок 2.0», СКИФ, Толмачево и т. д., а также то, что важно в первую очередь для жителей сельских территорий - газ, доступный интернет, поддержка аграриев, - отметил парламентарий.

Депутат Заксобрания Елена Спасских уточнила, что на дискуссионных площадках программу обсуждали сами жители города и области, высказывали свои идеи, предложения, конструктивную критику.

Важными моментами, по ее мнению, являются развитие здравоохранения, продолжение социальной догазификации, благоустройство, ремонт дорог и обновление общественного транспорта.

- Это лишь малая толика задач, обозначенных к решению в рамках предвыборной программы. Намеренно акцентирую внимание на земных, каждодневных, насущных вопросах - они всегда волнуют избирателей в первую очередь, находятся в фокусе внимания и губернатора, и нас, депутатов, - подчеркнула Елена Спасских.

Напомним, что, кроме действующего губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в числе зарегистрированных областным избиркомом кандидатов на выборах главы региона также депутат Совета депутатов города Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат Заксобрания региона Роман Яковлев (КПРФ) и предприниматель Владислав Плотников (СЗРП).

Голосование на выборах губернатора Новосибирской области состоится 8, 9 и 10 сентября. Впервые избиратели смогут воспользоваться возможностями дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Подать заявление на участие в ДЭГ можно по 4 сентября 2023 года на сайте электронного голосования vybory.gov.ru или на Госуслугах в разделе «Мои выборы».