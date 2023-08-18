В Новосибирске сотрудников Чкаловского завода поздравили с Днем авиации

Сотрудников Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова поздравили с Днем авиации. Фото: Правительство НСО

Сотрудников Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова поздравили с Днем авиации.

— Новосибирск — очень авиационный город, и этот праздник для новосибирцев многое значит. Со всей искренностью поздравляю вас с нашим общим, новосибирским, российским праздником — с Днем воздушного флота России, — обратился к трудовому коллективу губернатор Андрей Травников.

В областном правительстве напомнили также, что в день 100-летия отечественной гражданской авиации России в Новосибирске открылся новый пассажирский терминал аэропорта «Толмачево». Его площадь более 58 тысяч квадратных метров. Терминал оснащен шестью телескопическими трапами и 54 стойками регистрации. Также активно ведется модернизация второй взлетно-посадочной полосы.

Сегодня Международный аэропорт Новосибирск обслуживает более 100 направлений и обеспечивает ежедневное авиасообщение с 35 городами России.

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