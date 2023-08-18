Тренер новосибирской сборной по самбо Сергей Лепяхов погиб на СВО

Тренер новосибирской области по самбо Сергей Лепяхов погиб в зоне СВО. Фото: региональная «Спортивная школа самбо»

Тренер новосибирской области по самбо Сергей Лепяхов погиб в зоне СВО. Он отправился служить добровольцем в декабре 2022 года.

— Сергей Владимирович добровольцем направился на фронт, где героически погиб в бою, на передовой, как погибает мужчина и воин, защищая своё Отечество.

Разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с родными, близкими, друзьями, выражаем искреннее соболезнование тем, кто знал и любил Сергея Владимировича, — сообщили в региональной «Спортивной школе самбо».

Сергей Лепяхов возглавлял сборную команду Новосибирской области по самбо с 2016 года. Коллеги вспоминают его как человека ответственного, требовательного к себе и другим, в котором было сильно чувство долга. За время своей работы он воспитал много талантливых спортсменов и был настоящим примером для молодежи.

У Сергея осталась жена и сын.

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