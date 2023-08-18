Солнца не ждите! Новосибирск зальёт проливными дождями на выходных

Проливные дожди и грозы обещают синоптики на выходных в Новосибирске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В выходные дни в Новосибирске ожидается дождливая погода, предупреждают в Западно-Сибирском гидрометцентре.

- В субботу, 19 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность с небольшим дождем и грозой во второй половине дня. Южный ветер разовьет скорость до 3-8 метров в секунду. Воздух в дневные часы прогрееется до +19...+21 градуса, - говорится в прогнозе гидрометцентра.

В воскресенье, 20 августа, в течение дня ожидается небольшой и умеренный дождь с грозой. Южный ветер будет дуть со скорость 3-8 метров в секунду, порывы могут достигать до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +19...+21 градус.

По прогнозам синоптиков, осадки в городе прекратятся ближе к середине дня понедельника. Тогда же незначительно вырастет температура воздуха - до +22 градусов.

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