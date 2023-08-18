У него остался маленький сын: родственники водителя, погибшего под Новосибирском, ищут очевидцев аварии

Родственники водителя, погибшего под Новосибирском, ищут очевидцев ДТП. Фото: ГИБДД НСО.

Родственники водителя, погибшего в аварии на трассе К-17Р «Новосибирск − Кочки − Павлодар» ищут свидетелей ДТП. У 40-летнего мужчины остался восьмилетний сын и жена. Трагедия произошла 14 августа.

- Он был очень хорошим человеком, добрым и веселым. В последнее время доделывал ремонт внутри дома и во дворе, - рассказал КП-Новосибирск друг погибшего.

В момент аварии мужчина ехал на работу по привычному маршруту. Он работал торговым представителем.

Напомним, водитель Nissan AD двигался со стороны Карасука в сторону Новосибирска. На 373 километре мужчина вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем Hyundai i30. В результате происшествия водитель автомобиля «Ниссан» скончался на месте происшествия, водитель автомобиля «Хендай» получила травмы.

Родственники обращаются к очевидцам и владельцам видеорегистраторов, на которые могли записаться кадры аварии. Сообщить информацию можно по телефону 8 913 760 09 00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber