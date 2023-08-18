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НовостиОбщество18 августа 2023 12:07

Для ремонта моста на магистрали в Новосибирске выберут нового подрядчика

Прошлый исполнитель не выполнил своих обязательств
Полина ШЕВЧЕНКО
Для ремонта моста на магистрали в Новосибирске выберут нового подрядчика.

Для ремонта моста на магистрали в Новосибирске выберут нового подрядчика.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Новосибирска выберут нового подрядчика для ремонта моста на Октябрьской магистрали. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть во время часа прессы.

- Мы предъявили претензии подрядчику, он не приступил к выполнению своих обязательств, поэтому контракт с ним был расторгнут. Сейчас занимаемся подбором того подрядчика, который завершит работы по данному объекту, - сообщил мэр.

Отмечается, что к подрядчику есть замечания по бетонным конструкциям, швам и деформации сооружения. Он реализовал только 80 миллионов из 170 миллионов рублей, отведенных на проект.

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