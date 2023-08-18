В Новосибирске суд оставил под арестом замначальника колонии №18

Козлова оставили под стражей до 3 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске суд оставил под стражей заместителя начальника исправительной колонии №18 Александра Козлова. Напомним, его обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности. По версии следствия, он заставил заключённых ремонтировать свой кабинет и другие помещения колонии.

- Апелляционным постановлением Новосибирского областного суда от 16 августа 2023 года оставлено без изменения постановление Октябрьского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого. Апелляционные жалобы защиты – без удовлетворения, - сообщили в Управлении Судебного департамента НСО.

Под стражей Козлов будет находиться до 3 октября 2023.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber