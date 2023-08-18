В Бердске суд взыскал ущерб с УК за падение снега на автомобиль

С управляющей компании взыскали ущерб за падение снега с крыши дома на автомобиль. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С управляющей компании взыскали ущерб за падение снега с крыши дома на автомобиль. Об этом сообщили на сайте Бердского городского суда.

История произошла 23 марта 2022 года. Машина Audi A4 была припаркована у дома по улице Черемушной в Бердске. Внезапно на иномарку рухнула наледь с крыши. В результате автомобиль получил механические повреждения.

С исковым заявлением в суд обратилась владелица машины. Она потребовала взыскать с управляющей компании ООО УК «ТемпСервис» ущерб за повреждение авто.

Бердский городской суд частично удовлетворил исковые требования женщины. Владелице «Ауди» должны были выплатить 98,2 тысячи рублей. В эту сумму вошли компенсация ущерба за повреждения имущества (91,8 тысячи рублей), расходов по оценке ущерба (3,5 тысячи рублей), расходов по оплате госпошлины (почти три тысячи рублей).

− С указанным решением не согласилась ООО УК «ТемпСервис», обжаловав его в вышестоящий суд, − говорится в материалах дела.

Апелляционным определением Новосибирского областного суда жалоба представителя УК оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции – без изменения.

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