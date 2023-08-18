Лежал и хрипел: в Новосибирской области судебный пристав спас умирающего мужчину

В Новосибирской области судебный пристав спас избитого до полусмерти мужчину. Фото: ГУ ФССП по НСО.

В Карасуке Новосибирской области судебный пристав спас умирающего мужчину, которого избили в пьяной драке. Инцидент произошел 15 августа.

- Дмитрий Карпенко обнаружил двух мужчин в одном из частных домов, когда занимался поисками должницы по алиментам. Опросив одного из них, он обратился ко второму, лежащему на кровати, но услышал лишь слабый хрип. Тогда, судебный пристав перевернул мужчину на спину и увидел множественные гематомы и открытую рану на голове, - рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области.

Пострадавшего отвезли в районную больницу. Как выяснилось, у мужчины была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, гематомы, травма грудной клетки и перелом нескольких ребер. Сейчас он находится в реанимации после операции. Медики уверены, что если бы Дмитрий не обнаружил мужчину в тот момент, оказывать помощь было бы поздно.

В течение суток сотрудники полиции задержали друга пострадавшего мужчины, который, предположительно, и нанес травмы. Им оказался 44-летний житель Карасукского района. Сейчас проводится расследование.

К слову, это не первый героический поступок Дмитрия. Ранее он помог семье с двумя маленькими детьми выбраться из горящего дома.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber