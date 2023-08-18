Мэр опроверг слухи о сносе долгостроя на улице Связистов в Новосибирске

На месте долгостроя планируется возвести жилой дом.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Мэр Новосибирска опроверг снос долгостроя на улице Связистов, 13/1. Градоначальник отметил, что здание планируется достроить до конца.
- Сноса здания не планируется, здесь идёт жилое строительство и оно будет завершено. Для этого мы привлекли инвесторов новых организаций, которые займутся этим, - рассказал Анатолий Локоть на онлайн-встрече с журналистами. - Возможно, на территории сейчас что-то готовят к строительству, несколько проект меняют, но в целом это будет жилой комплекс.
Напомним, строительство дома стартовало ещё в 2000 году. Но компания-застройщик обанкротилась и около 300 человек остались без квартир.
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