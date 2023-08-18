В Новосибирске завершились поиски 15-летней черноволосой школьницы в очках

Несовершеннолетняя ушла из дома в неизвестном направлении 17 августа. Фото: ЛизаАлерт НСО

Поиски 15-летней черноволосой школьницы в очках завершились в Новосибирске. Девочку нашли живой, об этом стало известно 18 августа.

В группе «ЛизаАлерт НСО» в социальной сети «ВКонтакте» сообщали, что несовершеннолетняя ушла из дома в неизвестном направлении 17 августа. Где она находилась – не уточняется.

− Найдена, жива! – написали волонтеры под постом с ориентировкой.

Ранее КП-Новосибирск писала, что поиски 74-летней пенсионерки в халате и шлепках завершились в Новосибирской области. Исход поисков тоже был благополучным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber