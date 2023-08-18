В Новосибирске подростков поймали на краже энергетика

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

В 15.57 бойцы ГБР-74 задержали в районе Центрального парка двух подростков в возрасте 13 и 14 лет, укравших в магазине два шоколадных батончика «Сникерс». Юные правонарушители рассчитывали на невнимательность сотрудников магазина - за мороженое и газировку они расплатились на кассе, а шоколадки решили пронести в карманах тайком - бонусом. Дети были отпущены после того, как за одним из них приехала бабушка.

Еще одна парочка мелких во всех смыслах нарушителей попалась на воровстве в Затулинском жилмассиве. В 16.01 два 11-летних одноклассника попытались украсть две банки энергетика, но были задержаны экипажем ГБР-76 ГВАРДИИ. Чтобы оплатить украденный товар, отцу одного из подростков пришлось приехать с работы в магазин. Стоит отметить, что в Новосибирской области с 29 ноября 2022 года действует запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним.

Другая попытка хищения продуктов питания подростками была пресечена в 18.41 в Кропоткинском жилмассиве. Двое мальчиков в возрасте 12 и 13 лет зашли в магазин и успели схомячить несколько булочек прямо в торговом зале. Еще несколько булок они рассовали по карманам, заодно прихватив с собой экзотический плод авокадо - видимо, кому-то в подарок. Воришки попались бойцам экипажа ГБР-77 за кассовой зоной. Малолетних нарушителей отпустили после того, как приехали их родители и рассчитались за съеденное и украденное.

Стоит отметить, что во всех трех случаях несовершеннолетние не особо переживали из-за содеянного, хотя это часто бывает с подростками, попадающимися на кражах впервые. Это означает, что для этих мальчуганов мелкие кражи, к сожалению, стали привычным занятием.