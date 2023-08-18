С территории Монумента Славы в Новосибирске планируют убрать шашлычную

В Новосибирске собираются снести шашлычную, расположенную на территории Монумента Славы.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске собираются снести шашлычную, расположенную на территории Монумента Славы. Об этом в ходе встречи с журналистами 18 августа сообщил мэр города Анатолий Локоть.
Глава Новосибирска отметил, что сходится в этом вопросе с позицией администрации Ленинского района.
− Заведению там не место. Мы планируем его убрать, но в соответствии с законодательством должны компенсировать. Земля и этот объект находятся в собственности. По закону нужна компенсация, мы находимся в стадии переговоров, − подчеркнул Анатолий Локоть.
Градоначальник добавил, что подобных заведений больше не будет на территории Монумента Славы.
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