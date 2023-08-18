Оскорбил отца одного из обидчиков: трое подростков из новосибирского села похитили и избили соседа

Подростков отправили отбывать наказание в колонию общего режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области трое подростков похитили соседа и избили его. История произошла 8 мая 2022 года в поселке Речник Коченевского района.

Школьники готовились к нападению. Мотивом к совершению преступления стала личная неприязнь. Дело в том, что некоторое время назад потерпевший оскорбил отца одного из обидчиков. Также ранее между ними произошел конфликт – мальчикам не понравилось, что сосед громко слушал музыку в общественном месте.

В итоге подростки решили проучить соседа. Они угнали его автомобиль, ночью похитили односельчанина и вывезли его за пределы поселка.

− Двое из осужденных нанесли потерпевшему удары своими руками и ногами в область расположения жизненно-важных органов – головы, туловища, а также по конечностям, причинив мужчине тяжкий вред здоровью, − говорится на сайте Коченевского районного суда.

Потерпевший попал в Новосибирскую областную больницу.

На всех троих завели уголовные дела. 16 мая Коченевский районный суд вынес им приговор. Один из подростков получил три года лишения свободы, его сообщники – два года десять месяцев. Отбывать наказание их отправили в колонию общего режима.

Приговор оставлен в силе апелляционным определением Новосибирского областного суда от 14 августа 2023 года.

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