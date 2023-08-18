В Новосибирске будут судить 20-летнюю девушку за организацию азартных игр. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в суде предстанет 20-летняя девушка. Ее обвиняют в организации и проведении азартных игр по части 2 статьи 171 УК РФ. В отношении нее завершили расследование уголовного дела.

– Следствие установило, что с мая 2022 года по 13 июля 2022 г. по предварительной договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, девушка работала администратором в незаконном игорном заведении на улице Зыряновская, 55, – уточнили в прокуратуре Новосибирской области.

Юная сотрудница контролировала, как работает игорный зал. Принимала от игроков деньги, консультировала их, вела учет ставок.

Незаконную деятельность пресекли правоохранители. Они изъяли игровое оборудование.

Дело девушки-администратора по существу рассмотрят в Октябрьском районном суде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber