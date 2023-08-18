Новосибирец ищет водителя такси, в котором забыл важные документы

Все попало на камеры видеонаблюдения. Фото: предоставлено пассажиром
Новосибирец забыл документы в такси. Теперь он ищет водителя авто. Инцидент произошел 13 августа. В тот день мужчина ехал с улицы Дуси Ковальчук 1/1 до площади Калинина.
- Я не вызывал его через приложение. Вижу, что машина подъехала. Спросил, свободен ли он, ну и поехал с ним. Вышел из машины, чтобы рассчитаться, а сумку забыл в салоне, - рассказал КП-Новосибирск мужчина.
По словам пассажира, он пробивал машину через таксопарки, но так и не нашел. Сделал вывод, что водитель занимается частным извозом.
- Мне очень важны эти документы. Я написал заявление в полицию, но пока тишина, - уточнил пассажир.
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