Андрей Травников: областной бюджет поможет Новосибирску приобрести технику и необходимые инструменты для содержания зеленых зон

Губернатор отметил, что масштабы благоустройства на территории Новосибирска впечатляют. Фото: правительство НСО

В Новосибирске создают многоуровневую комплексную систему по содержанию парков, скверов и лесопарков. Власти региона выразили готовность финансово помочь городу в приобретении необходимой техники и инструментов. Об этом в ходе выездного совещания в Ленинском районе заявил губернатор Андрей Травников.

Глава Новосибирской области проконтролировал ход работ в парке «Качели» по улице Забалуева и благоустройства в сквере «Радуга» на Троллейном жилмассиве. Также Андрей Травников оценил условия, созданные для отдыха жителей в сквере микрорайона Горский.

Напомним, пару дней назад во время рабочей поездки в Заельцовский район Андрей Травников заявил о создании под кураторством Минприроды отдельной структуры – она будет отвечать на обслуживание Заельцовского бора и Дендропарка. Тогда же губернатор анонсировал: будут созданы и механизмы содержания районных и внутриквартальных скверов и парков.

По итогам обсуждения с представителями мэрии и депутатами было принято решение о создании многоуровневой комплексной системы содержания зеленых зон на территории Новосибирска. Важный момент системы заключается в повышении ответственности глав районов.

По словам Андрея Травникова, содержание скверов отличается от содержания газонов или проезжих частей улиц. Зеленые зоны имеют собственные дизайнерские решения, различные развлекательные малые формы. Для этого нужны знания и специальные инструменты.

− Поэтому я принципиально поддержал создание комплексной системы содержания парков, скверов, лесопарков на территории города. Она будет многоуровневой: крупные объекты содержит профильный департамент и Горзеленхоз. Малые скверы – администрации районов. Это продвижение моего подхода о повышении самостоятельности и ответственности глав районов, как хозяев своей территории. Финансово областной бюджет поможет приобрести технику и необходимые инструменты для того чтобы такую систему организовать, − подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что масштабы благоустройства на территории Новосибирска впечатляют. В эту работу включились не только органы власти − в рамках федеральных, областных и городских программ, но и местные жители, предприниматели, главы городских районов.

Андрей Травников добавил, что каждый реализуемый проект – это объединение сил всех участников.

− В 2018 году бывали ситуации: сквер отремонтирован, а к нему примыкает дом, и там все бурьяном заросло, и никому не пришло в голову его скосить. А сейчас каждый проект – это объединение усилий. Здесь сквер в рамках областной программы, здесь глава нашел возможность вместе с управляющими компаниями навести порядок вдоль домов, тут депутаты проводят благоустройство по наказам избирателей. Получается, что общими усилиями преображается огромная территория. Здорово, что в Новосибирске и Новосибирской области это теперь хорошая и практически повсеместная традиция, − высказался губернатор НСО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber