Жители левого берега Новосибирска ускорились в мобильном интернете

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В плотно населённом жилом комплексе «Матрёшкин двор» МегаФон модернизировал телеком-оборудование - основные работы велись на улице Дмитрия Шмонина. Улучшения также затронули соседние жилмассивы «Просторный», «Акварельный», а также Краснообский ботанический сад.

Связисты усовершенствовали инфраструктуру, добавив ресурса действующей сети в высокочастотном диапазоне. На базовой станции установили дополнительные антенны для улучшения сигнала в жилом массиве. В результате интернет на увеличенных скоростях стал доступен в квартирах и частных домах, а также на прилегающих дворовых территориях. Средние скорости передачи данных в устройствах пользователей выросли практически в 1,5 раза.

Дополнительный высокочастотный спектр рассчитан на то, чтобы обеспечить скорости около 100 Мбит/c даже при высокой нагрузке на сеть. Теперь даже в «пиковые» часы, например, вечером или в выходные дни пользователи могут с комфортом смотреть видео, играть в онлайн игры и отправлять сообщения в мессенджерах «тяжелые» файлы. По данным оператора, наибольшую цифровую активность абоненты в этом районе проявляют после 18:00, когда возвращаются домой после работы.

- Опираясь на регулярный мониторинг мобильной активности, а также на обратную связь от наших пользователей мы улучшаем сеть за счёт строительства новых и модернизации действующих базовых станций. Такая планомерная работа обеспечивает стабильную работу сотен тысяч абонентских устройств в условиях постоянного роста интернет-трафика - с каждым годом в среднем на 15-20%. Особое внимание мы уделяем локациям, где спрос на услуги связи возрастает особенно интенсивно. Так, в жилом комплексе «Матрёшкин двор» за последние 2 года объем звонков увеличился в 5,3 раза, а передачи данных - в 7,5 раз, - комментирует Денис Трофимчук, директор МегаФона в Новосибирской области.

Оператор выяснил, что чаще всего абоненты Новосибирска проводят свободные минуты на видеоплатформах, в онлайн кинотеатрах и музыкальных приложениях. Около40% трафика генерируют именно на этих сервисах, среди которых самый популярный - YouTube. На социальные сети и поиск информации в браузерах совокупно уходит около 30%. Кроме того, отмечается возросшая популярность мессенджеров: в первом квартале 2023 года интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.