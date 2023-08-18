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НовостиОбщество18 августа 2023 8:35

Трех новосибирцев будут судить за фиктивную постановку мигрантов на учет

Обвиняемые передавали данные сотруднику полиции
Полина ШЕВЧЕНКО
Трех новосибирцев будут судить за фиктивную постановку мигрантов на учет.

Трех новосибирцев будут судить за фиктивную постановку мигрантов на учет.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске будут судить троих местных жителей за фиктивную постановку мигрантов на учет. О завершении расследования уголовного дела сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

– По данным дела, в 2022 году трое новосибирцев за деньги подыскивали иностранцев, которым надо было оформить фиктивную постановку на миграционный учет. Обвиняемые собирали документы и передавали сотруднику полиции, который вносил в базы МВД фальшивые сведения, – говорится в сообщении Следкома.

Выяснилось, что сумма взяток полицейскому составила более 900 тысяч рублей.

Злоумышленников обвиняют организации незаконного пребывания иностранных граждан в России и получении взятки.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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