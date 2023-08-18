Трех новосибирцев будут судить за фиктивную постановку мигрантов на учет.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирске будут судить троих местных жителей за фиктивную постановку мигрантов на учет. О завершении расследования уголовного дела сообщили в СК РФ по Новосибирской области.
– По данным дела, в 2022 году трое новосибирцев за деньги подыскивали иностранцев, которым надо было оформить фиктивную постановку на миграционный учет. Обвиняемые собирали документы и передавали сотруднику полиции, который вносил в базы МВД фальшивые сведения, – говорится в сообщении Следкома.
Выяснилось, что сумма взяток полицейскому составила более 900 тысяч рублей.
Злоумышленников обвиняют организации незаконного пребывания иностранных граждан в России и получении взятки.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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