В Новосибирске ищут мужчину, стащившего из магазина робот-пылесос

Новосибирец украл из магазина робот-пылесос . Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирске полицейские разыскивают мужчину, укравшего из магазина робот-пылесос. Сумма ущерба составила 22 325 рублей. На подозреваемого возбудили уголовное дело за кражу.

– Установлено, что днем 29 июля неизвестный мужчина находился в магазине на Большевистской улице. Там он тайно похитил робот-пылесос марки Roborock Q7 Max, – рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Подозреваемый попал на видео. На кадрах, которые опубликовали в МВД, видно, как мужчина в футболке-поло белого цвета, черных штанах и кроссовках, озираясь, взял с полки коробку с техникой. Затем удалился с роботом-пылесосом из зала.

В полиции просят всех, кто узнал подозреваемого, позвонить по номерам: 383)-266-02-02, 232-17-70, 232-17-51, 8-913-225-41-80.

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