В Новосибирске загорелся продуктовый павильон на Ленинском рынке

На территории Ленинского рынка в Новосибирске загорелся продуктовый павильон. Фото: ГУ МЧС России по НСО
В пятницу, 18 августа, на территории Ленинского рынка в Новосибирске загорелся продуктовый павильон. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
Как рассказали очевидцы, из здания шел дым. Открытого горения они не наблюдали.
На рынок оперативно прибыли пожарные расчеты. Информации о пострадавших не поступало.
Позже в ГУ МЧС России по НСО прокомментировали произошедшее. Сообщение о пожаре в здании по улице Плахотного, 2а поступило в 12:53.
− На момент прибытия было установлено, что на площади 60 метров квадратных горит деревянное перекрытие. В 13:38 открытое горение ликвидировано, − рассказали в МЧС.
Улицу Плахотного пришлось частично перекрыть.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер