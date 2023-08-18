В Новосибирске загорелся продуктовый павильон на Ленинском рынке

На территории Ленинского рынка в Новосибирске загорелся продуктовый павильон. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В пятницу, 18 августа, на территории Ленинского рынка в Новосибирске загорелся продуктовый павильон. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Как рассказали очевидцы, из здания шел дым. Открытого горения они не наблюдали.

На рынок оперативно прибыли пожарные расчеты. Информации о пострадавших не поступало.

Позже в ГУ МЧС России по НСО прокомментировали произошедшее. Сообщение о пожаре в здании по улице Плахотного, 2а поступило в 12:53.

− На момент прибытия было установлено, что на площади 60 метров квадратных горит деревянное перекрытие. В 13:38 открытое горение ликвидировано, − рассказали в МЧС.

Улицу Плахотного пришлось частично перекрыть.

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