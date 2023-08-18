В Новосибирске почти завершили ремонт дороги на дамбе. Фото: мэрия Новосибирск.

Ремонт двух значимых дорог завершают в Новосибирске. Они расположены в левобережье Советского района города. Работы ведут по нацпроекту БКД. Особое внимание уделяют качеству ремонта, подчеркнул мэр Анатолий Локоть. Контролирует его независимая организация.

По словам мэра, ремонтируют две сопряженные дороги – по Софийской улице и дамбе ГЭС. Обе они важны для жителей ОбьГЭСа. Так как интенсивность движения на них высокая. В связи с чем, отметил мэр, важно завершить их восстановление в срок. Ранее их капитально ремонтировали более 10 лет назад. Поэтому на дорогах были и аварийные участки, и большая колея. Сейчас ремонт на финишном этапе.

– Осталось нанести разметку, устранить замечания по примыканиям, обустройству обочин. Напоминаю, что на всех наших объектах дорожного ремонта работает независимый контроль, который следит за качеством выполненных работ, – перечислил мэр Анатолий Локоть.

Известно, что Софийскую улицу ремонтируют от улицы Ветлужской до границы Новосибирска в Советском районе. Общая протяженность работ – 3 км. На них выделили 89 млн рублей. А ведет работы подрядчик ООО «Дорсиб плюс». Завершить работы по контракту должны к концу августа.

Дорогу на дамбе ГЭМ выполняют от улицы Приморской до Плотинной улицы. Общая протяженность работ – 4,5 км. Выделили на них 132 млн рублей. Подрядчик, что выполняет работы, тот же.

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