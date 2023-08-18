В Республике Алтай пожарные спасли двух телят из выгребной ямы

Двое телят провалились в выгребную яму в Республике Алтай. Фото: управление ГОЧС и ПБ по Республике Алтай

Двое телят провалились в выгребную яму в Республике Алтай. Им на помощь прибыли сотрудники пожарной части № 7.

История произошла 17 августа в селе Мыюта в Шебалинском районе. К пожарным обратилась местная жительница. Она рассказала, что животные забрели на ее участок и упали в яму. Выйти оттуда телята не могли, у женщины тоже не получилось вытащить их своими силами.

Спустя некоторое время пожарные прибыли на место. Они раскопали край ямы, спустились вниз и помогли животным выбраться наверх, сообщает «Толк» со ссылкой на управление ГОЧС и ПБ по Республике Алтай.

К счастью, телята не пострадали. Пожарные отогнали их подальше от ямы, чтобы те снова в нее не угодили.

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