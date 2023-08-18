В Новосибирск в конце августа придет тепло до +26 градусов

На следующих выходных в Новосибирске потеплеет до +26 градусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующих выходных в Новосибирске потеплеет до +26 градусов. Прогноз опубликован на сайте Gismeteo.

19 и 20 августа погода мало чем порадует местных жителей. В субботу будет +17 днем и +13 ночью. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. В воскресенье обещают +23 днем и +15 ночью, прольется дождь.

В понедельник и вторник воздух будет прогреваться до +18 градусов. В среду придет потепление до +20, в пятницу столбик термометра достигнет отметки +25. С середины недели осадков не ожидается.

В субботу – долгожданные +26 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. В воскресенье воздух прогреется до +23, возможен небольшой дождь.

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