Возвращался домой: раскрыты подробности гибели 10-летнего мальчика на железной дороге в НСО

Стало известно, как погиб 10-летний мальчик на железной дороге под Новосибирском.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Появились новые подробности гибели 10-летнего ребенка на станции Чаны. Мальчика сбил пассажирский поезд 17 августа. Произошла трагедия рядом с домом школьника.
– Дом, где он жил, находится буквально в 150 метрах от места трагедии. Вряд ли он играл на путях. Скорее всего, переходил их, – пишет «Царьград Новосибирск» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
Вероятно, в момент трагедии школьник возвращался домой.
После гибели ребенка в СК на транспорте возбудили уголовное дело.
Семье погибшего мальчика помощь окажут местные власти.
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