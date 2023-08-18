Семье мальчика, погибшего на железной дороге под Новосибирском, помогут власти. Фото: Александр РОГОЗА

Новосибирский детский омбудсмен Надежда Болтенко прокомментировала гибель мальчика в Чановском районе НСО. Трагедия с ребенком произошла на железной дороге 17 августа. Она отметила, что семье ребенка окажут помощь.

– Срочно связалась с администрацией Чановского района для содействия в оказании всей необходимой социальной и психологической помощи семье ребенка, – сообщила Надежда Болтенко.

Для выяснения причин трагедии детский омбудсмен направила запросы в транспортный СК и полицию. Известно, что по факту ЧП возбудили уголовное дело.

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