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НовостиОбщество18 августа 2023 6:12

Семье мальчика, погибшего на железной дороге под Новосибирском, помогут власти

Близким ребенка окажут психологическую и социальную помощь
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Семье мальчика, погибшего на железной дороге под Новосибирском, помогут власти.

Семье мальчика, погибшего на железной дороге под Новосибирском, помогут власти.

Фото: Александр РОГОЗА

Новосибирский детский омбудсмен Надежда Болтенко прокомментировала гибель мальчика в Чановском районе НСО. Трагедия с ребенком произошла на железной дороге 17 августа. Она отметила, что семье ребенка окажут помощь.

– Срочно связалась с администрацией Чановского района для содействия в оказании всей необходимой социальной и психологической помощи семье ребенка, – сообщила Надежда Болтенко.

Для выяснения причин трагедии детский омбудсмен направила запросы в транспортный СК и полицию. Известно, что по факту ЧП возбудили уголовное дело.

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