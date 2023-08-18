В мэрии Новосибирска решили, как устранить пробки на площади Труда. Фото: "Электронный город" // "АСТ-54".

В Новосибирске придумали, как решить проблему с «кольцом ада». Речь о площади Труда, на которой ежедневно возникают жуткие заторы, отравляющие жизнь водителям. Решение приняли на выездном рабочем совещании. Участие в нем приняли сотрудники Госавтоинспекции, представители ГК «ВИС» и мэрии города. Инициировала его прокуратура.

По словам начальника управления автомобильных дорог города Сергей Эпова, на перекрестке Станционной улицы с площадью Энергетиков сделают временный надземный пешеходный переход. Он улучшит пропускную способность участка, снизит пересечение транспортного потока с пешеходным. Кроме того, трамвайно-троллейбусное пересечение сместят влево. Это необходимо для того, чтобы трамваи не перекрывали проезд транспорту.

Также на площади Труда появятся регулировщики. Их выставит ГК «ВИС». Помимо этого, на «кольце ада» будут дежурить тягачи. Они сместят неисправный трамвай в сторону в случае его поломки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер