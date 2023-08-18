После гибели мальчика на железной дороге в Новосибирской области возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело после гибели мальчика на железной дороге в Чановском районе. Фото: Восточное МСУТ СК России

Следователи возбудили уголовное дело после гибели мальчика на железной дороге в Чановском районе Новосибирской области. Школьника насмерть сбил пассажирский поезд.

Уголовное дело возбуждено по части второй статьи 263 УК РФ – «Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека».

− Следователями СК России осмотрено место происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, − рассказали в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

Напомним, трагедия произошла вечером в четверг, 17 августа. Мальчик попал под поезд вблизи станции Чаны.

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