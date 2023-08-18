В СК рассказали, как поймали подозреваемого в изнасиловании ребёнка в НСО. Фото: ГУ МВД НСО.

В СК прокомментировали задержание мужчины, подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы в Черепаново. Ранее о том, что 31-летнего педофила поймали, КП-Новосибирск сообщил источник.

– Благодаря слаженным действиям следователей СКР и сотрудников полиции 17 августа подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления установлен и задержан. В настоящее время с ним работают следователи, – сообщает СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, 13 августа подозреваемый находился в одной квартире с 12-летней девочкой в Черепаново. Он совершил преступление против половой неприкосновенности ребенка. После чего скрылся.

Ранее КП-Новосибирск писала, что 12-летняя школьница дружила с 31-летним мужчиной. И любила ходить к нему в гости.

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