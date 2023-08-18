В Новосибирске пьяный водитель «лады» сбил 16-летнюю девушку. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Новосибирске 40-летний водитель «Лады Калина» сбил девушку-подростка. Произошла авария поздно вечером 17 августа на улице Коминтерна.

– Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он двигался по ул. 6-й Калужский переулок. В пути, напротив дома 74 по ул. Коминтерна, наехал на пешехода. Девочка переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, – сообщает ГИБДД по Новосибирску.

Девушка 2007 года рождения получила различные травмы. Ее госпитализировали.

На пьяного водителя составили административный протокол. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2-х лет.

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